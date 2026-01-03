Adana Tufanbeyli'de termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, araç termometreleri 2 Ocak gecesi eksi 28 dereceyi gösterdi.

Adana'nın kuzey ilçelerinden 1500 rakımlı Tufanbeyli'de 3 gün süren kar yağışının ardından dondurucu soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece, araç termometreleri eksi 28 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji kayıtlarına göre gece eksi 22 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde ise eksi 18 derece olarak ölçüldü. Soğuk havada ağaçlar ve sular dondu. Buzlanma ve soğuk nedeniyle ilçe halkının yaşamı da olumsuz yönde etkilendi. Vatandaşlar uzun yıllardır bu kadar soğuk hava yaşamadıklarını söyledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarırken, soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.