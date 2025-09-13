Adana'da Dolmuş Şoförünün Öldüğü Silahlı Saldırıyla İlgili İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da dolmuş şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Şırnak'ta yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz'ün (47) 26 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken silahla ateş açılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 zanlının Şırnak'a kaçtığını belirledi.

Silopi ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, cinayet şüphelileri A.Ö. (25) ve C.T'yi (22) gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta Orhan Gündüz'ün (47) kullandığı dolmuşa silahla ateş açılmıştı. Sürücünün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durmuştu. Hastaneye kaldırılan Gündüz kurtarılamamıştı.