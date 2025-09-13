Haberler

Adana'da Dolmuş Şoförünün Öldüğü Silahlı Saldırıyla İlgili İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dolmuş şoförü Orhan Gündüz'ün silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili olarak, Şırnak'ta yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Olay, 26 Ağustos'ta Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Adana'da dolmuş şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Şırnak'ta yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz'ün (47) 26 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken silahla ateş açılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 zanlının Şırnak'a kaçtığını belirledi.

Silopi ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, cinayet şüphelileri A.Ö. (25) ve C.T'yi (22) gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta Orhan Gündüz'ün (47) kullandığı dolmuşa silahla ateş açılmıştı. Sürücünün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durmuştu. Hastaneye kaldırılan Gündüz kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti

Küslüğün bittiği an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.