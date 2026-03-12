Haberler

Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

Güncelleme:
Adana'da, internet üzerinden çanta ve ayakkabı satışı dolandırıcılığından yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira para cezası verildi. Müşteki, dolandırıcılığa uğramış ve zararının giderilmediğini belirtmişti.

Adana'da, internet üzerinden çanta ve ayakkabı satışı ilanıyla bir kişiyi 3 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.B. ve müşteki E.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ş'nin internet sitesinde çanta ve ayakkabı ilanını görüp tanıştığı sanık A.B'nin, kendi banka hesabına 3 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ş. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, A.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ş. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 hapis ve 5 bin 820 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
