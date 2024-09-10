Adana'da Doktora Elektrikli Çaydanlıkla Saldırı

ADANA'da işe giriş raporu almak için aile sağlığı merkezine giden Seracettin D., kaydının olmadığını söyleyen Dr. Can Cevher Gürler'e elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı. Doktor yoğun bakım ünitesinde tedaviye, Seracettin D. ise gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler, kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırıcı sonucu Gürler'in sol omzunda çıkık, kafa tasında çatlak ve açık yaralar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis Seracettin D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.