Haberler

Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 sanık, silah ticareti suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı ve tutukluluklarının devamına karar verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evdeki deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.E, M.D. ve M.E. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan M.D, savunmasında, silah ticareti yapmadığını iddia ederek, "Ele geçirilen ruhsatsız silah ve şarjörler bana ait değil. Cep telefonumdan kimseye silah resmi göndermedim. O adreste bulunmadım." dedi.

C.E. ve M.E. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı eve düzenlenen operasyonda toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirilmişti. Olaya ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında "silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı " suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
title