Adana'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dereye devrilen bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay sonrası cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çotlu Mahallesi'ndeki dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sudaki araçtan çıkarılan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade