Adana'da Depremzedeler İçin Anma Programı Düzenlendi

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile depremzedeler afetin ikinci yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Aralarında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu ime milletvekilleri de olan grup ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Bülent Angın Bulvarı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda konuşmalar yapıldı.