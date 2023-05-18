Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

Güncel Haberler

Adana'da, deprem bölgesinde 14 Mayıs'taki seçimlerde oy veren afetzedelere sosyal medya hesabından hakaret edip provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan afetzedelere hakaret eden ve provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

15 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 kişini yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

Kaynak: AA / Güncel

Adana Merkez Deprem 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title