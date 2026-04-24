Adana'da depremde 40 kişinin hayatını kaybettiği binanın firari müteahhidinin iade işlemleri başlatıldı

Tayland'da yakalanan firari sanık Abdullah Aybaba'nın Türkiye'ye iadesi için EGM tarafından başlatılan işlemler sürüyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba, kırmızı bültenle arandığı Tayland'da yakalanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sanığın Türkiye'ye iade işlemlerini başlattı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan Abdullah Aybaba'nın Tayland'da olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, Tayland polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Aybaba'nın Türkiye'ye iadesi için işlemleri başlattı.

Yapılan incelemelerde, Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı'na ilişkin davanın sanıklarından biri olan Aybaba'nın, depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
