Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin dava sürdü

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 2 kişinin öldüğü Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar, teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete katılmadı.

Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Beyanı alınan sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için tekrar süre talep etti.

Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunmasının alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat H. ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.