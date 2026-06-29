Adana'da depo kurşunladıkları iddiasıyla 5 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir depoya tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu, biri firari 5 sanık hakkında dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 15 Kasım 2025'te S.S'nin evinin altındaki deponun kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan A.C, M.O, Ş.C. ve S.İ. ile firari M.R.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11 yıl 4'er aydan 21'er yıla kadar, Ş.C. hakkında ise bunların yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 6 aydan 5 yıla kadar hapis istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıklar M.R.A. ve M.O'nun azmettirmesiyle A.C. ve S.İ'nin yüzleri maskeli şekilde motosikletle gittikleri S.S'nin ikametinin altındaki depoya tabancayla 11 el ateş ettikleri bilgisi yer aldı.

Sanık Ş.C'nin ise olaydan sonra A.C. ve S.İ. tarafından kullanılan motosiklet ve iki tabancayı evinde sakladığı, sanıkların HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin belirlendiği iddianamede anlatıldı.

Sanıkların yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.