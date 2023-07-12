Adana'da Değnekçi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

ADANA'da otogarda değnekçilik yapan Göksel Onmaz (56), işe ara verdiği sırada kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı. İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz'a doğru ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar için yere yığılırken şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Onmaz'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.