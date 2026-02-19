Ramazan davulcularından marşlı, meşaleli ilk sahur mesaisi
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldıran bir grup davulcu, sokaklarda ilerleyen kamyonetin kasasında meşale yakıp, marşlar çaldı. Türk bayrağı da açan davulcular mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Davulcular, ramazan ayının ilk sahurunu coşkuyla kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı