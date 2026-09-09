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Adana'da darbettikleri esnafın iş yerini kurşunladıkları öne sürülen 4 sanığa dava açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde darbettikleri esnafın iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde darbettikleri esnafın iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Toros Mahallesi'nde 1 Haziran 2025'te S.G'nin (40) kafeteryasında çıkan kavganın ardından tutuklanan B.Y. (25), E.K. (22), H.Ö. (25) ve M.A. (22) hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki S.G'nin, olay günü maç izlemek amacıyla iş yerine gelen M.Y'yi (16) taşkınlık çıkardığı için uyardığı ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Daha sonra M.Y'nin olay yerine çağırdığı akrabaları B.Y, E.K, H.Ö. ve M.A'nın, S.G'yi darbettikleri ve camlarını kırdıkları iş yerine tabancayla 5 el ateş ettikleri anlatılan iddianamede, sanıkların "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Olaya karışan adli süreçteki çocuk M.Y'nin soruşturması ise ayrı yürütülecek.

Kaynak: AA
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