Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırmanış için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ekipler, kurtarılan kişi­lere ikramda bulunarak sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, tırmanış için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Akdağ'a tırmanmak için bölgeye giden Erdem Öndaş, Fahrettin Tunç ve Necmettin Enes Kılışcı, Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası mevkisinde mahsur kaldı.

Bu kişilerin telefonla yardım istemeleri üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karla kaplı bölgede başlatılan arama çalışmalarına Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri de katıldı.

Ekiplerin, çalışması sonucu 3 kişiye ulaşıldı.

AFAD ekipleri, kurtardıkları kişilere çay, su ve yiyecek ikramında bulundu.

Kurtarılan 3 kişinin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
