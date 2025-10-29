Haberler

Adana'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen resepsiyonda Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladıklarını ifade etti. Programda sinevizyon gösterimi ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Adana'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimiz kökleşerek vatandaşımızın huzur içinde, iyi şartlarda yaşamasını ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamak üzere dünya milletleri arasındaki saygın yerini her geçen gün pekiştiriyor." dedi.

Cumhuriyet temalı sinevizyon gösteriminin ardından havai fişek gösterisi ile program son buldu.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
