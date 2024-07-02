Üye Girişi
Haberler

Adana'da çöp depolama alanında yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Akçatekir İtfaiye Pozantı Adana Çevre Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title