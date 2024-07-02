Adana'da çöp depolama alanında yangın çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.