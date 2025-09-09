Adana'da Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti

Haberler

Adana'da apartmanın balkonundan çöp atan baba ve oğlu, tepkisini gösteren temizlik işçisine saldırdı. Olay sonrası polis, şüphelileri gözaltına aldı. İşçi hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da apartmanın 2'nci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö., kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisini darbetti. Polis, şüpheli baba ile oğlunu gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı. Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi'nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.'nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
