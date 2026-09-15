Adana'da çocuklar, yangından etkilenenler için topladıkları parayı kaymakama teslim etti

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuklar, orman yangınında zarar görenler için topladıkları parayı kaymakama teslim etti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, makamında, yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla tezgah açan çocukları ağırladı.

Arslanköylü, Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de çıkan ve 10 Eylül'de kontrol altına alınan yangından etkilenenlere destek amacıyla tezgah açan çocuklara teşekkür etti.

Çocuklar, simit ve meyve suyu gibi ürünlerin satışından topladıkları parayı yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla Kaymakam Arslanköylü'ye verdi.???????

Kaynak: AA