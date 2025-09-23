Adana'da Cinayet Zanlısı Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranırken Yunanistan'a kaçmak için gittiği İpsala Sınır Kapısı'nda yakalanan cinayet zanlısı ile ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde motosikletten açılan ateş sonucu Sedat Oyunlu'nun (32) yaşamını yitirmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, Oyunlu'ya tabancayla ateş eden zanlının, Y.E.T'nin (19) kullandığı motosikletin arkasındaki E.D. (32) olduğunu belirledi.

Yunanistan'a kaçmak için Edirne'ye gittiği tespit edilen E.D, İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı. Arkadaşı Y.E.T. ise Antalya'ya gitmek için bindiği yolcu otobüsünün Mersin'de durdurulmasının ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir süre saklandığı Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamette yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D'nin, Oyunlu'nun kardeşinden 600 bin lira alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle taraflar arasında husumet oluştuğu öne sürüldü.