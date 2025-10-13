Adana'da Cinayet: Eski Sevgili ve Arkadaşının Kavgası Kanlı Bitti

ADANA'da eski sevgilisi S.T.'nin (45) erkek arkadaşı Seyfi Erenkara (40) tarafından bıçaklanan Erdal Elik'in (48) ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan S.T.'nin, sevgilisi Seyfi Erenkara ile semt pazarında buluştuğu, kısa süre sonra kavganın yaşandığı görüldü. Cinayeti azmettirdiğini öne sürdüğü S.T. hakkında suç duyurusunda bulunan Elik'in eski eşi Gürnaz Kara (48), "S.T.'nin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuklarım ve benim vicdanım ancak o zaman rahatlarö dedi.

Olay, 5 Ekim saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Erdal Elik, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan eski sevgilisi S.T. ve aynı belediyede görevli erkek arkadaşı Seyfi Erenkara arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Erenkara cebinden çıkardığı bıçakla Elik'e saldırdı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Erdal Elik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, ifadesinde, "Erdal, önümüzü kesti ve bize küfretti. Ona zarar vermek istemiyordumö diyen Seyfi Erenkara tutuklandı, S.T. ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ailesi tarafından Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilen Elik'in öldüğü kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan S.T.'nin, sevgilisi Seyfi Erenkara ile semt pazarında buluştuğu, farı söndürülen motosikletle ilerlerken Erdal Elik ile karşılaştıkları anlar yer aldı. Bir süre konuştuktan sonra Elik'in yolun karşısına geçmek istediği, Erenkara'nın arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdığı görüldü.

KIZININ VELAYETİNE KARŞILIK BOŞANMIŞ

Erdal Elik'in, 24 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Gürnaz Kara'dan, S.T. ile evlenmek için 22 Nisan'da boşandığı öğrenildi. Kızı Z.E.'nin (12) velayeti karşılığı anlaşmalı boşanma yoluna giden Kara'nın, çocuklarıyla birlikte ayrı eve taşındığı belirtildi. Öte yandan Elik'in, 3 yıl sevgili olduktan sonra geçen günlerde ayrıldığı S.T.'nin ihtiyaçlarını karşılamak için 2 otomobilini sattığı öne sürüldü. S.T.'nin cinayeti azmettirdiğini öne süren Gürnaz Kara, suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI YEDİ'

Boşanma süreçlerini anlatan Kara, "Eşim her fırsatta benden boşanıp, S.T. ile evleneceğini söylüyordu. Dayanamayıp, kızımın velayeti karşılığında anlaşmalı olarak boşandım. Çocuklarımla kendimize bir düzen kurduk. S.T., evlilik planı yapan eski eşimi bırakmış. Katil için yeni sevgilisi deniyor ancak göğsüne, kadının dövmesini yaptırmış. Onunla birlikteyken eski eşimi oyuna getirip, çocuklarımın rızkını yediö diye konuştu.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Görüntüleri izledikten sonra S.T.'nin cinayeti azmettirdiğini düşündüğünü belirten Gürnaz Kara, "S.T. telefonla konuşurken katille buluşup, motosikletine biniyor. Karşılaştıklarında eski eşim afallayıp, geri adım atıyor. Sonrasında yanlarına çağırıyorlar. Eski eşim yoluna gitmek isterken katil, motosikletten inerek bıçağı çıkarıyor. Önce tekme atıyor ve eski eşim kaçmaya çalışıyor. Peşinden gidip saldırıyor ve eski eşim orada yere düşüyor. Hiç mi vicdanları sızlamadı? S.T.'nin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuklarım ve benim vicdanım ancak o zaman rahatlarö ifadelerini kullandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,