Üye Girişi
Haberler

Adana'da Cinayet Davasında Keşif Kararı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Hüseyin Taşkıran'ın evinde öldürülmesiyle ilgili davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar da keşfe katılacak.

ADANA'da Hüseyin Taşkıran'ın (39) evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar da keşfe katılıp, olayı temsili olarak canlandıracak.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Mustafa Demir, Allah'a küfrettiğini öne sürdüğü Hüseyin Taşkıran'ı öldürmek için sohbetlerine katıldığı ve bölgede hoca olarak bilinen Furkan Aslan'dan fetva istedi. Furkan Aslan, fetva vermeyip, Demir'den iyiye yormasını istedi. Fetva talebine olumsuz yanıt alan Demir, Hüseyin Taşkıran'ın akrabası Şahin Taşkıran'ı sokakta görünce ayağından yaraladı. Bu olayın ardından Taşkıran ailesinden 3 kişi, Demir'i silahla yaraladı. Mustafa Demir'in yaralanmasından bir gün sonra Hüseyin Taşkıran banyoda elini yüzünü yıkarken maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesinin ardından ağabeyi İbrahim Taşkıran da (42) 1 Eylül 2023'te eşi ve çocuğunun gözleri önünde çifte silahla açılan ateş sonucu öldürüldü.

DAVA AÇILDI

Öldürülen 2 kardeşten Hüseyin Taşkıran'ın cinayetine karıştıkları iddiası ile tutuklanan Mustafa Demir, Salih Ceylan ve Abdulaziz Artış ile haklarında yakalama kararı çıkartılan Abdullah Çağata, Halil Kükrek, adli kontrol kararı bulunan Mahmut Çetin hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'iştirak halinde kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından açılan davaya devam edildi. İddianamede, Taşkıran'ı Mustafa Demir'in azmettirmesiyle Salih Ceylan'ın banyoda öldürdüğü, diğer sanıkların da yardımcı olduğu belirtildi.

SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Davanın üçüncü duruşmasına haklarında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar katıldı. Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Diğer sanıklar da daha önceki savunmalarında suçlamayı kabul etmedi.

KEŞİFTE BİLİRKİŞİLER DE HAZIR OLACAK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun ve haklarında yakalama kararı bulunan Abdullah Çağata ve Halil Kükrek'in yakalanmalarının devamına karar verip, Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesi olayının aydınlığa kavuşturulması için olay yeri olan banyoda keşif yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, tutuklu sanıkların, olay yeri inceleme uzmanı bilirkişilerin hazır edilerek keşfin yapılacağını tutanağa geçirdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 24 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taşkıran Adana Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title