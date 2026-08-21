Kozan'da Saman Balyası Yangını: 600 Balya Küle Döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork yandı.

Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta Akif Erdinç'e ait bahçede, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 600 saman balyası ve bir römork yandı.

Kaynak: AA