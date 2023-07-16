Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Sinanpaşa Mahallesi Çakalçukuru mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Ormanlık alandaki bir çardağın da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel