Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Aladağ ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel