Haberler

Adana'da çiftlikte ruhsatsız silah ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki bir çiftlikte düzenlenen operasyonla ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

? Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ufacıkören Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Çiftlikte yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 150 mermi ve bir miktar sentetik ecza ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler A.T, M.T. ve C.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası

Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Rakibe hiç acımadılar! 9-0'lık inanılmaz maç

Rakibe hiç acımadılar! 9-0'lık inanılmaz maç
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi