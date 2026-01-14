Haberler

Adana'da bir çiftlik evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da bir çiftlik evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen baskında 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde bir çiftliğe baskın yapan polis, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ile farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ihbarı üzerine Ufacıkören Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ile bir miktar sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirdi. Baskında A.T., M.T. ve C.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
