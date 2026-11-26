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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (32), müşteki M.Y. (59) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden gelen sağlık raporunun dosyaya eklendiğini ve raporun hüküm kurmaya elverişli olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında husumetli olan M.T. ve M.Y'nin olay günü telefonda tartıştıklarını, sanığın motosikletiyle müştekinin Gürselpaşa Mahallesi'ndeki iş yerine gittiğini ve kasa arkasında bekleyen M.Y'ye tabancayla ateş açtığını belirtti.

Savcı, M.Y'nin aniden eğilmesiyle merminin duvara isabet ettiğini bildirerek, öldürme kastıyla hareket eden sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tanık F.Y. olay günü babasına ait iş yerine yakın olduğu sırada bir el tabanca sesi duyduğunu belirterek, "Sanık tam olarak babama ait iş yerinin kapısındaydı. Tabanca ile ateş etme anını görmedim. Sanık küfürler ederek 'ben mehdiyim' diye bağırıyordu. Sanığın elindeki tabancayı almaya çalışırken polisler geldi. Olaya müdahale etti. Sanık alkollüydü. Bizim M.T. ile aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.T. müştekinin kendisine ve ailesine husumet beslediğini öne sürerek, "Olay öncesinde müştekinin azmettirmesiyle aileme yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. O gün ben alkol kullanmıştım. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Benim psikolojik sorunlarım vardır. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Müşteki M.Y. ise sanık ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını ve şikayetçi olduğunu belirterek, M.T'nin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden gelen rapor doğrultusunda, cezai ehliyeti bulunmadığı belirlenen sanığa "ceza verilmesine yer olmadığına" ve tahliyesine karar verdi. Sanığın, hüküm kesinleşinceye kadar tedbiren yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına da hükmedildi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 20 Mart'ta M.Y'yi iş yerinde öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.T. olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA