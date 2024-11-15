Üye Girişi
Haberler

Cezaevindeki şahsın evinde bulunan köpek kulübesinden el bombası çıktı

Cezaevindeki şahsın evinde bulunan köpek kulübesinden el bombası çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi. Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.

Adana'da cezaevinde olan bir şahsın evinde 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine operasyon düzenledi.

ANNESİ VE YEĞENİ GÖZALTINDA

Adreste yapılan aramada, yatakların altına gizlenmiş 1'i otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bahçede aramayı sürdüren polis, köpek kulübesinin içindeki leğene gizlenmiş el bombası buldu. Operasyonda, Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cezaevindeki şahsın evinde bulunan köpek kulübesinden el bombası çıktı

Ele geçirilen el bombası Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne, silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

 Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Seslerini duyurmak için Meclis'e gidip hıçkıra hıçkıra ağladılar
Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi! 16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hazım Körmükçü kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi! 16 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu? Çeyrek altın ne kadar, gram altın ve yarım altın kaç lira? 15 Kasım altın fiyatları düşüyor mu? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler? Bursa su kesintisi sorgulama! 15 Kasım BUSKİ su kesintisi olan yerler neresi? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 16-17 Kasım İstanbul, Ankara hava durumu tahminleri! 2025 Resmi Tatiller! 2025 resmi tatiller hangi gün? İzmir su kesintisi sorgulama! 15 Kasım İZSU su kesintisi olan yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.