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Ceyhan'da kaybolan 2 çocuk için arama sürüyor

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu iki çocuk kayboldu. AFAD, jandarma ve polis ekipleri nehirde ve çevresinde bot, drone ve dalgıçlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da Ceyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi tarıyor.

Dalgıç polisler de nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Salih Rami ile arkadaşı Simar Süleyman'ın gözden kaybolmaları üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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