Adana'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Genç Tutuklandı

ADANA'da, Hasan Bakır (19), elektrikli motosikletle arkasından yaklaştığı H.Y. (17) isimli kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan ve "Paraya ihtiyacım vardı, çaldım" diyen Bakır, tutuklandı.

Olay, 16 Eylül'de saat 12.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan lise öğrencisi H.Y., eve yürürken, arkasından elektrikli motosikletli Hasan Bakır yaklaştı. Şüpheli, H.Y.'nin elindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştı. H.Y.'nin yardım çığlığını duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bakır, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Elindeki telefonu görünce, çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bakır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, H.Y.'ye teslim edildi.