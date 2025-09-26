Haberler

Adana'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Genç Tutuklandı

Adana'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Genç Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, 19 yaşındaki Hasan Bakır, elektrikli motosikletle yaklaşarak 17 yaşındaki bir kızın cep telefonunu çaldı. Yakalanan Bakır, paraya ihtiyacı olduğunu belirterek tutuklandı.

ADANA'da, Hasan Bakır (19), elektrikli motosikletle arkasından yaklaştığı H.Y. (17) isimli kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan ve "Paraya ihtiyacım vardı, çaldım" diyen Bakır, tutuklandı.

Olay, 16 Eylül'de saat 12.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan lise öğrencisi H.Y., eve yürürken, arkasından elektrikli motosikletli Hasan Bakır yaklaştı. Şüpheli, H.Y.'nin elindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştı. H.Y.'nin yardım çığlığını duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bakır, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Elindeki telefonu görünce, çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bakır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, H.Y.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Gece kulübünde olay görüntü! Tepkiler savcılığı harekete geçirdi
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.