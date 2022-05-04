Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü

AA - Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü

Adana'da, otomobiliyle çarptığı trafik ışıklarında araçların camını silen kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, otomobiliyle çarptığı trafik ışıklarında araçların camını silen kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda trafik ışıklarında araçların camını silen Ümit Özdemir'e (45), N.Ç. (31) yönetimindeki otomobil çarptı.

N.Ç, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özdemir, bölgedeki başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Özdemir, buradaki müdahalenin ardından ambulansla sevk edildiği Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücü N.Ç'yi evinde yakaladı.

Cenazesi defnedildi

Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir (41), gazetecilere, ağabeyinin evli ve iki çocuğu olduğunu söyledi.

Şüphelinin yakalandığını belirten Özdemir, gözyaşları içerisinde "İnşallah cezaevinde çıkmaz." dedi.

Özdemir'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Sürücü N.Ç'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Ümit Özdemir, Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title