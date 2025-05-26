Adana'da ByLock Kullanıcısına 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da ByLock Kullanıcısına 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ByLock kullandığı belirlenen sanık G.Y.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti, ancak mahkeme mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Y. katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın "ByLock", "KakaoTalk" ve "Dingtone" programlarını kullandığının tespit edildiğini, bu programlar üzerinden örgüte destek mahiyetinde çok kez yazışma yaptığını, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, G.Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ileri süren avukat, G.Y. hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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