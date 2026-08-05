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Adana'da Esnaf Boğulmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı

Adana'da Esnaf Boğulmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnafın, boğazına cisim kaçan köpeğin nefes almasını sağlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnafın, boğazına cisim kaçan köpeğin nefes almasını sağlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeşiloba Mahallesi'nde Halil Altun, dükkanının önünde bekleyen sahipsiz köpeğin boğazına takılan cisim nedeniyle zorluk çektiğini fark etti.

Altun'un müdahalesiyle cisimden kurtulan köpek, rahat nefes aldı.

Esnafın köpeğe yardım etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altun, gazetecilere, eve gideceği sırada köpeğin nefes alamadığını hissettiğini söyledi.

Bu tür durumlarda yapılacak müdahaleyi bildiğini dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Benim de köpeğim var. Ayağı kırıldığı için veterinerin verdiği hapı yutamadı, boğazına takıldı. Orada çalışan personel yutturmaya çalıştı. Ben de oradan gördüm ve tecrübe edindim. Nasıl müdahale edeceğimi biliyordum. Hayvanın boğazına bir şey kaçmıştı. Müdahale ettim, hayvan nefes almaya başladı."

Kaynak: AA
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