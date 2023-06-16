Adana'da Bitkisel Yağ Fabrikasına Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da bitkisel yağ üreten bir fabrikaya yapılan baskında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bitkisel yağ üreten bir fabrikaya yapılan baskında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine fabrikaya baskın yaptı. Yapılan baskında fabrikanın atık yağ tedarik edip, kimyasal işlemlerden geçirerek piyasaya kaçak akaryakıt olarak sunduğu belirlendi. Fabrikada yapılan aramalarda 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ü. gözaltına alındı. - ADANA