Yaya geçidinde bisikletli Miraç'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu alınacak

Yaya geçidinde bisikletli Miraç'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu alınacak
Adana'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a çarpan sürücü Eren K., kaza anında hız yapmadığını, çocuğun aniden önüne çıktığını iddia etti. Mahkeme, bilirkişi raporunun yeniden alınmasına karar verdi.

ADANA'da, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a (12) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Eren K. (26), hızlı gitmediğini, Miraç'ı bir anda önüne çıktığını ve korktuğu için kaçtığını ileri sürdü. Duruşmada kazayla ilgili yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Kaza, 17 Kasım'da Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eren K. yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Savrulan Çam, takla atarak asfalta düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aracını bırakıp kaçan Eren K., kazadan kısa süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan sürücü Eren K. tutuklandı.

'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Hakkında Taksirle adam öldürme' suçundan dava açılan Eren K., 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaza sırasında hızlı gitmediğini savunan Eren K., "Kaza anında Muhammet Miraç Çam, aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Hatta kaza sonrası 112'yi arayıp kazayı anlatarak kendimi ihbar ettim. Korktuğum için kaçtım" dedi.

'HATALI BİR SONUCA ULAŞILMIŞTIR'

Miraç ailesinin avukatı Ahmet Özkaynak, dosyada yer alan bilirkişi raporuna itiraz etti. Özkaynak, "Biz daha önce dosyaya sunulan, haksız ve hakkaniyetten uzak şekilde hazırlandığını düşündüğümüz bilirkişi raporuna itirazımızı gerçekleştireceğiz. Bilirkişi raporunda hukuki değerlendirme yanlış ve eksik yapılmış, kusur oranı belirlenirken mahkemenin esas alması gereken hususlar göz ardı edilerek hatalı bir sonuca ulaşılmıştır. Mahkemeden yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesine karar veren mahkeme hakimi, sanık Eren K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi aileye destek olmak için adliyeye gelen gönüllü bisiklet grubu üyeleri adına açıklama yapan Kemal Yücel, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

