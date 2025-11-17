Haberler

Adana'da Bisikletli Çocuğa Çarpan Sürücü Teslim Oldu

Güncelleme:
Adana'da bir otomobil sürücüsü, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Sürücünün sorgusu devam ediyor.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Adana'da bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken çarptığı Muhammet Miraç Çam'ın (12) ölümüne neden olup, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Eren K. (26), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli sürücünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
