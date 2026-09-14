Adana'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı gözaltına alındı
+12 sitede yayında
Güncelleme:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla darbeden zanlıyı polis gözaltına aldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla darbeden zanlıyı polis gözaltına aldı.
Gültepe Mahallesi'nde yaşayan İ.O. (38) ile S.A. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Balkonda süren tartışma sırasında İ.O, elindeki sopayla S.A'yı darbetti.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA