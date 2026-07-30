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Adana'da bir kişiyi kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlilerine silahla ateş etmek isterken yoldan geçen bir kişiyi vurarak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlilerine silahla ateş etmek isterken yoldan geçen bir kişiyi vurarak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y'ye tabancayla ateş etmek isterken Selahattin Onmaz'ın (39) kazara vurularak ölmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Efe G'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş ve çevik kuvvet ekiplerince şüphelinin getirileceği Adana Adli Tıp Birimi çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, zırhlı araçla buraya getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da, Hasan Efe G'nin yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y'ye tabancayla ateş ettiği sırada olay yerinden geçen Selahattin Onmaz'ı kazara vurduğu öne sürülmüştü. Onmaz'ın olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamıştı.

Kaynak: AA
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