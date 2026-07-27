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Parmağına Çivi Saplanan İşçiye Hastanede İtfaiye Müdahalesi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde parmağına çivi saplanan kişiye, kaldırıldığı hastanede itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde parmağına çivi saplanan kişiye, kaldırıldığı hastanede itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti.

Havalı çivi tabancasıyla kendini parmağından yaralayan bir kişi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekibinin çabasına rağmen çivi çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

Hastaneye giden itfaiye ekibi, kesici alet yardımıyla parmağa saplanan çiviyi kesti.

Daha sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle çivi çıkarıldı.

Kaynak: AA
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