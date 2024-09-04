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Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, 5 şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak ve darbedilerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ve darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 1 Eylül'de hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde erkek cesediyle karşılaştı.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bacağında bıçak yarası ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan cesedin Ramazan Karabulut'a ait olduğunu belirledi.

Karabulut'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

5 şüpheli tutuklandı

Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası kaydından yola çıkarak 31 Ağustos'ta Karabulut'a ait aracın ve başka bir aracın bölgeye gittiğine dair görüntülere ulaştı.

Araştırmalarını genişleten ekipler, plakasını belirlediği ikinci aracın sahibi Talüt Y'yi (53) gözaltına aldı.

Ekipler, Talüt Y. ile olay yerinde bulunduğunu tespit ettiği Selcan Ç. (37), Uğurcan Sergen D. (23), Kemal E. (19), Muratcan G. (21) ve H.Y'yi (15) de yakaladı.

Şüphelilerden Talüt Y. ile maktul Ramazan Karabulut arasında husumet bulunduğu, olay günü konuşmak için bir araya geldikleri ve tartıştıkları öne sürüldü.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Talüt Y. ile beraberindeki 5 kişinin Karabulut'u bıçaklayıp darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tutuklama Çukurova Adli Tıp Cinayet Gözaltı 3-sayfa Güncel adana

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