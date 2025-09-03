Haberler

Adana'da Bir Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Bir Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Adana'da Bir Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Adana'da bir pasajda iki erkek, tartıştıkları kadına saldırarak darp etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da 2 erkek, pasajın içerisinde bulunan dükkanın önünde tartıştıkları kadını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir pasajda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı. Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
