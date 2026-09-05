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Adana'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı

Adana'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Kocavezir Mahallesi 32003 Sokak'taki giyim mağazasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından iş yerine kurşun isabet ettiği belirlendi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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