Adana'da Bir Giyim Mağazasına El Yapımı Patlayıcı Atıldı

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir erkek giyim mağazasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, iş yerinin kapalı olması, olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, cadde üzerindeki bir erkek giyim mağazasına attığı EYP büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri büyük bir panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mağazanın çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri patlayıcının türü ve atılma yönüne dair delil çalışması yaptı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı sırasında mağazanın kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.