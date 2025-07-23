Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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Adana'nın Feke ilçesinde annesinin emzirip beşiğine yatırdığı bir aylık bebeğin bir süre geçtikten sonra uyanmadığını fark eden aile, durumu 112'ye bildirdi. Bebek sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kaleyüzü Mahallesi'nde anne F.N.E. bir aylık bebeğini emzirip yatağına yatırdı.

BEBEK BEŞİĞİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra çocuğun uyanmadığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Erkek bebeğin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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