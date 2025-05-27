Adana'da Biçerdöver Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Biçerdöver Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tarlada devrilen biçerdöverin altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Adana'da tarlada devrilen biçerdöverin altında kalan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki bir tarlada biçerdöverin devrilmesi sonucu henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü altında kaldı.

Tarlada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, biçerdöverin altında sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışmayla bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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