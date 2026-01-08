Haberler

Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da Enes Doğan (19), sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da Enes Doğan (19), sokakta tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Doğan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

