19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde 12 Aralık Cuma günü saat 10.00 sıralarında vahşet yaşandı. Murat İnanmaz (19), aralarında husumet olduğu öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen kişiyle sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

PALETLERİN ÜZERİNDEN İNDİRİP ÖLDÜRDÜ

Şüpheli bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirdiği İnanmaz'ı darbedip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dakikalarca süren kavganın ardından İnanmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekibi, Murat İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin, bir süre tartıştığı İnanmaz'ı tahta paletlerin üzerinden indirip, darbettiği ardından da cebinden çıkardığı bıçakla İnanmaz'ı defalarca bıçakladığı görüldü. Ayrıca görüntülerde tarafların kavga ederek yolun karşısına geçtiği, burada da arbedenin sürdüğü yer aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.