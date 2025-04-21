Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.