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Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayında 24 yaşındaki Mehmet Ayaz hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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