Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayında 24 yaşındaki Mehmet Ayaz hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti.
Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel