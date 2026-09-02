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Adana'da Beton Mikseri Kazası: 1 Ölü

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Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Abdulhekim T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak'ta bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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